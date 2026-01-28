Казахстан будет участвовать в международном фонде защиты от ЧС в ОТГ

Как сообщил исполняющий обязанности главы МЧС Кеген Турсынбаев, соглашение было подписано руководителями чрезвычайных ведомств ОТГ в ноябре 2024 года. Оно направлено на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и ЧС, а также оказания добровольной поддержки пострадавшему государству.

Штаб-квартира Секретариата механизма будет расположена в Стамбуле. Возглавляется генеральным секретарем, который назначается Советом министров со сроком на 3 года. Поддержку в его создании окажет турецкая сторона.

Совет министров возглавляет руководитель чрезвычайного ведомства государства, председательствующего в ОТГ.

Все государства будут осуществлять ежегодный взнос в размере 50 тысяч долларов. Финансовые средства Казахстана предусмотрены в рамках бюджетной программы 017 Министерства иностранных дел «Участие РК в международных организациях, иных международных и прочих органах».