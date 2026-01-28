РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан будет участвовать в международном фонде защиты от ЧС в ОТГ

    Мажилис ратифицировал Соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Что главы тюркских государств будут обсуждать на саммите ОТГ
    Фото: turksoy.org

    Как сообщил исполняющий обязанности главы МЧС Кеген Турсынбаев, соглашение было подписано руководителями чрезвычайных ведомств ОТГ в ноябре 2024 года. Оно направлено на создание совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и ЧС, а также оказания добровольной поддержки пострадавшему государству.

    Штаб-квартира Секретариата механизма будет расположена в Стамбуле. Возглавляется генеральным секретарем, который назначается Советом министров со сроком на 3 года. Поддержку в его создании окажет турецкая сторона.

    Совет министров возглавляет руководитель чрезвычайного ведомства государства, председательствующего в ОТГ.

    Все государства будут осуществлять ежегодный взнос в размере 50 тысяч долларов. Финансовые средства Казахстана предусмотрены в рамках бюджетной программы 017 Министерства иностранных дел «Участие РК в международных организациях, иных международных и прочих органах».

    Теги:
    Организация тюркских государств Казахстан ОТГ Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают