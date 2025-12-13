РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:11, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — Касым-Жомарт Токаев

    Об этом Глава государства заявил на форуме, посвященном Международному году мира и доверия и Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту — Токаев
    Фото: Акорда

    — Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности — это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов, — отметил Президент на форуме в Ашхабаде.  

    Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан уделяет особое внимание укреплению межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога.

    Махаббат Сыздыкова
