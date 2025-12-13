Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — Касым-Жомарт Токаев

— Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС — авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия. Ключевое условие глобального прогресса и стабильности — это устойчивое социально-экономическое развитие. Мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями. Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов, — отметил Президент на форуме в Ашхабаде.