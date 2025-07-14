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    17:26, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан будет поставлять уран еще в одну страну Евросоюза

    АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и компания Slovenské elektrárne a.s. (SEAS) (Словакия) подписали меморандум о развитии долгосрочного сотрудничества в атомной энергетике, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Казатомпром

    SEAS обеспечивает более 70% всего объема электроэнергии, производимой в Словакии. Компания эксплуатирует две атомные электростанции — АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», на которых функционируют пять реакторов типа ВВЭР-440.

    Отмечается, что контролирующим акционером SEAS (66%) является Slovak Power Holding, вторым акционером (34%) выступает государство, что подчеркивает стратегическое значение компании для национальной энергетической безопасности Словакии.

    В рамках меморандума планируется, наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана (UO₂) для нужд словацких АЭС. 

    — С подписанием  меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами, — отметил председатель правления Казатомпрома Меиржан Юсупов. — Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями.

    Ранее глава АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов сообщил, что Казахстан планирует начать поставлять уран в Болгарию. 

    Теги:
    Евросоюз Экспорт Уран Казатомпром
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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