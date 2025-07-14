Казахстан будет поставлять уран еще в одну страну Евросоюза

SEAS обеспечивает более 70% всего объема электроэнергии, производимой в Словакии. Компания эксплуатирует две атомные электростанции — АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», на которых функционируют пять реакторов типа ВВЭР-440.

Отмечается, что контролирующим акционером SEAS (66%) является Slovak Power Holding, вторым акционером (34%) выступает государство, что подчеркивает стратегическое значение компании для национальной энергетической безопасности Словакии.

В рамках меморандума планируется, наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана (UO₂) для нужд словацких АЭС.

— С подписанием меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами, — отметил председатель правления Казатомпрома Меиржан Юсупов. — Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями.

Ранее глава АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов сообщил, что Казахстан планирует начать поставлять уран в Болгарию.