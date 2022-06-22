Казахстан активно продвигается в улучшении показателей для «зеленого» инвестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведение организациями, предприятиями, компаниями деятельности с соблюдением принципов ESG - бережного отношения к природе и людям – становится общемировым трендом. Об этом свидетельствуют растущие цифры фондов организаций, которые соблюдают эти принципы. А в будущем, по мнению экспертов, предприятиям, которые не будут им следовать, попросту не окажется места на рынке. Что такое принципы ESG, какое влияние они оказывают на экономику в мире и как соблюдаются в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Что такое принципы ESG?

Аббревиатура ESG расшифровывается, как Environmental – окружающая среда, Social – социальная среда и Governance – корпоративное управление. Ответственное отношение к этим трем компонентам служит достижению устойчивого развития или целям устойчивого развития - ЦУР, которые определены в повестке ООН на улучшение благосостояния и защиты нашей планеты.

В широком смысле ESG – это деловая активность с соблюдением принципов устойчивого развития, то есть акцент на ответственное отношение к окружающей среде, обществу и стандартам управления в организациях.

Все больше инвесторов в мире делают выбор в пользу организаций, которые соблюдают эти принципы. И это не лишено здравого смысла, поскольку соблюдение ESG стандартов позволяет минимизировать экологические, социальные и корпоративные риски и, в целом, оказывает положительное влияние на деятельность всей организации.

По данным McKinsey, в 2020-2021 годы применение стратегии ESG положительно повлияло на операционную прибыль в 60% случаев, а также на доходность акций в 63% случаях.

На сегодня почти каждая пятая 18,5% организация малого и среднего бизнеса США и ЕС использует стандарты ESG.

Существуют такие стандарты ESG, как UN SDG Цели устойчивого развития ЦУР, GRI, которые включают в себя стандарты по отчетности по устойчивому развитию, SASB, которые связывают влияние соблюдения принципов на финансовые показатели организаций.

ЦУРы включают в себя 5 направлений и 17 целей.

По данным Navex Global, 2021, по состоянию на 2020 год 88% публичных компаний, 79% венчурных и частных компаний и 67% частных компаний имели инициативы ESG. По данным экспертов, единых общепризнанных стандартов ESG для организаций пока не существует.

Откуда пришли ESG-принципы

Раньше, эти принципы прописывались в корпоративной этике, культуре некоторых организаций, но не было четких стандартов, индикаторов, по которым оценивалось, насколько они соблюдаются и какой делают вклад.

Но дело том, что в последние годы в финансово активный возраст вступили люди, рожденные в 1980-1990 годах - миллениалы, система ценностей которых заметно отличается от предыдущего поколения.

По данным исследователей, одной из важных составляющих инвестирования для многих представителей поколения миллениалов является моральное удовлетворение от позитивного влияния их инвестиций на общество и экологию. Они считают, что цель бизнеса — это не только зарабатывание денег, но и забота об окружающей среде и обществе.

Такое понимание вещей усилилось на фоне того, что все чаще стали появляться подтверждения тому, что глобальные изменения в климате происходят из-за деятельности человека, производства и деятельности других организаций, которые прямо или косвенно наносят ущерб окружающей среде.

ESG-принципы основаны на ценностях поколения миллениалов

По данным Morningstar, финансовые рынки активно отвечают на запросы нового поколения: за 2019–2020 гг. число фондов в мире, инвестирующих в соответствии с принципами ESG, выросло на 40% и достигло 4153, а вложения в них средств увеличились на 175%, что соответствует совокупному притоку $1 трлн за два года.

В 2020 году число глобальных фондов ESG выросло с 4 153 до 7 486 к сентябрю 2021 г. При этом, рост, включил в себя не только запуск новых фондов, но и включение существующими фондами факторов ESG в свою модель инвестирования.

Эксперты отметили, что тренд усилился в 2019-2021 годах и далее, еще и потому, что во время пандемии на первое место вышли простые человеческие радости, такие, как выйти погулять на свежем воздухе. Многие страны отмечали, что качество воздуха значительно улучшилось во время пандемии, поскольку, многие предприятия были вынуждены остановить работу.

Как принимаются решения об инвестировании

По данным исследования PwC, проведенного в 2021 году, 76% опрошенных потребителей перестанут приобретать продукцию компаний, которые отрицательно относятся к окружающей среде, сотрудникам или сообществу, в котором они работают. А 86% сотрудников предпочитают поддерживать или работать в компаниях, которые заботятся о тех же вопросах, что и они.

79% инвесторов считают, что риски ESG — важный фактор при принятии инвестиционных решений, а 75% считают, что следует решать проблемы ESG, даже если это снижает прибыльность в краткосрочной перспективе. Почти половина опрошенных - 49% готовы отказаться от компаний, которые не предпринимают достаточных действий по вопросам ESG.

Следует подчеркнуть, что 50% всех инвесторов и 75% инвесторов-миллениалов внесли или планируют внести изменения в инвестиции в ответ на движения за социальную справедливость. То есть создают портфель инвестиций, который отражает их ценности. Эксперты называют это явление «сознательным» капитализмом.

Объемы финансовых средств, которые были вложены в фонды, ориентированные на ESG-повестку, выросли в последние годы

При этом, в среднем доходность ESG-фондов и стоимость их акций с 2019 года стабильно превышает доходность других фондов.

Эксперты утверждают, что к 2025 году активы фондов, приветствующих принципы ответственного отношения к природе и обществу, вырастут до $50-60 трлн, что составляет более трети от прогнозируемого общего объема мировых активов под управлением в $140,5 трлн.

Что грозит тем, кто не будет соблюдать ESG?

Если компании не будут соблюдать новые принципы, они просто рискуют остаться без капитала, так как их рынки будут закрыты.

Таким образом, отказ организаций или стран от учета повестки вопросов ESG – очевидный путь к закрытию рынков капитала, а также рынков сбыта в среднесрочном и долгосрочном горизонтах. А по данным Международного валютного фонда это приведет к увеличению стоимости заимствования.

Поэтому правительства стран активно разрабатывают национальные стратегии ESG и оценивают риски и возможности, возникающие в связи с растущим глобальным влиянием повестки. Количество выпущенных государственными органами документов и отчетов по ESG, выросло на 74% за последние 4 года.

Как отслеживается соблюдение принципов «экология, социальная политика и корпоративное управление»

Говоря о соблюдении принципов «экология, социальная политика и корпоративное управление», имеется в виду и насколько прозрачна организация, то есть насколько она открыта и показывает данные по соблюдению принципов, какую отчетность готовит.

По данным S&P Global, в настоящее время 9 из10 публичных организаций в мире внедряют ESG-отчетность.

Отдельные действия принимаются и на уровне государства.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что сделает отчетность об устойчивом развитии обязательной для публичных компаний.

ЕС ввел новую Директиву по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, которая обязывает все крупные компании выпускать регулярные отчеты по конкретным социальным и экологическим проблемам.

Великобритания c 2022 г. потребует от некоторых компаний (в зависимости от размера дохода) предоставлять информацию о климате. А к 2025 г. такая отчетность станет обязательной для всех.

Казахстан активно внедряет принципы и критерии повестки ESG

Казахстанское Правительство мониторит достижение ЦУР в целом по стране.

По данным Института экономических исследований РК, Казахстан активно внедряет принципы и критерии повестки ESG, как в стратегических документах - проект Стратегии низкоуглеродного развития РК до 2060 г., проект Концепции инвестиционной политики РК, так и в крупных национальных компаниях АО «ФНБ Самрук-Казына», Национальный управляющий холдинг Байтерек и др.

Таким образом, Казахстан подтверждает свою приверженность следованию социальным и экологическим стандартам устойчивого развития.

«В настоящее время казахстанские компании активно внедряют в свою деятельность ESG стандарты. В большей степени к ним можно отнести портфельные компании группы АО «Самрук-Казына», а также листингуемые на KASE компании», - отметил директор центра экспертизы ESG Института экономических исследований Айдын Бакдолотов.

По его информации, в 2021 году АО «Самрук-Казына» обозначил основным приоритетом развития Фонда – устойчивое развитие и инвестиции. В настоящее время Фондом обозначена фокусировка на внедрение принципов ESG в ближайшие 10 лет и разработка собственной внутригрупповой ESG политики.

«KASE ведет активную работу по внедрению принципов ESG. В 2015-2016 годах фондовая биржа присоединилась к Инициативе ООН – Устойчивые фондовые биржи, а также разработали ESG Методики для листинговых компаний и членов Биржи, в 2018 году – обновление ESG Методики при содействии IFC, в 2020 году – внедрение дополнительных требований (раскрытие ESG информации) при подготовке Годового отчета листинговой компанией, 2021 год – развитие инфраструктуры для ESG инструментов, развитие методологии раскрытия ESG информации. Как результат – годовые отчеты с раскрытием ESG или основных ее элементов предоставили 86 листинговых организаций из 150», - сообщил эксперт.

Однако, по его данным, общей оценки соблюдения принципов ESG в Казахстане пока нет.

«Следует отметить, что в Казахстане нет ESG-рейтингов, которые бы оценивали соблюдение принципов ESG, их качество и результаты, как в целом в стране, так и в разрезе компаний. Единственно имеющийся рейтинг, подготовленный PwC Kazakhstan, направлен на оценку раскрытия качества и доступности ESG-информации в публичной отчетности казахстанских компаний. Также имеются отдельные рейтинги по выбранным казахстанским компаниям от Sustainalytics и RAEX-Europe, в большей степени компаний нефтегазового сектора. Следовательно, общей оценки соблюдения принципов ESG в Казахстане пока нет», - отметил спикер.

Он отметил, что это связано также с тем, что единых общепризнанных стандартов ESG для организаций пока не существует. Соответственно, нет и единой методологии формирования отчетности по соблюдению ESG.

Согласно рейтингу 50 лучших компаний по раскрытию информации в области устойчивого развития, который подготовил PwC Kazakhstan. казахстанские организации все более ответственно подходят к вопросу раскрытия ESG-информации.

Первая десятка рейтинга отражает лучшие казахстанские практики в области раскрытия ESG-информации.

По итогам рейтинга 96 казахстанских компаний подготовили свои годовые отчеты и/или отчеты об устойчивом развитии (107 по итогам 2019 года). Однако средняя оценка десяти лучших отчетов по 10-бальной шкале выросла и составила 6,7 (6,5 по итогам 2019 года).

30 компаний заявили о следовании Стандартам GRI в раскрытии Нефинансовой информации (25 по итогам 2019 года).

23 компании заявили в Отчетах о поддержке Целей устойчивого развития ООН (16 по итогам 2019 года).

28% компаний показало бизнес-модель, описывающую процесс создания ценности для разных заинтересованных сторон (28% по итогам 2019 года).

70% компаний раскрыло политику в области устойчивого развития (56% по итогам 2019 года).

84% компаний описывают в своих отчетах процессы взаимодействия с Заинтересованными сторонами (68% по итогам 2019 года).

54% компаний раскрывают эмиссии парниковых газов по первой категории (54% по итогам 2019 года).

В ходе работы был также отмечен прогресс по раскрытию социальных аспектов, включая управление персоналом. По мнению исследователей, здесь сказалось влияние Казахстанской фондовой биржи (KASE), которая требует от компаний все более точного следования ее правилам раскрытия ESG-информации.

Результаты раскрытия экологических показателей подтверждает, что многие компании, от которых раскрытие информации о воздействии на окружающую среду не требуется по действующему законодательству, еще не в полной мере понимают, какие экологические показатели актуальны для их профиля деятельности.

Таким образом, более ответственное отношение к раскрытию ESG информации наблюдается пока преимущественно в национальных компаниях. Однако эту ситуацию, а также, в целом, соблюдение принципов ESG может улучшить вступивший в силу с 1 июля 2021 года новый Экологический кодекс.

В рамках кодекса на законодательном уровне определены характеристики «зеленого» финансирования и его составляющих — облигаций, кредитов и прочих финансовых инструментов. В прошлом году на Казахстанской фондовой бирже (KASE) разместили «зеленые облигации» Азиатского банка развития на 14 млрд тенге. На площадке Биржи МФЦА фонд развития предпринимательства «Даму» смог привлечь 200 млн тенге.

Отметим, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Глава государства заявил о планах последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов.

Таким образом, Казахстан активно продвигается во внедрении и соблюдении принципов ESG, следуя мировому тренду. И здесь основной задачей нужно ставить не просто стремление позиционировать себя, как страну с социально-ответственным ведением деловой активности, а действительное улучшение воздействия на окружающую среду и на важные социальные показатели, которое, к тому же, повысит инвестиционную привлекательность страны на мировой арене.

Рабига Нурбай