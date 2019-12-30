Казахстан-2019: год перемен и перезагрузки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уходящий 2019 год был насыщен важными событиями, некоторые из которых, возможно, предопределят дальнейшее развитие Казахстана.МИА «Казинформ» предлагает читателям краткое изложение содержания подготовленного Институтом Евразийской интеграции доклада о 10 событиях, вызвавших наибольший общественный резонанс, а также послуживших причиной принятия важных государственных решений.

События перечисляются в хронологическом порядке.

Итак, первое – криминальные события в Караганде 1 января 2019 года. В одном из увеселительных заведений Караганды – кафе «Древний Рим» – был убит мужчина. Поскольку убийство было совершено лицами другой национальности, общественность была взволнована, и это могло привести к беспорядкам. Благодаря грамотным действиям местных органов власти удалось локализовать и погасить этот конфликт. Все виновные в гибели нашего соотечественника понесли справедливое и законное наказание. Этот конфликт обозначил имеющиеся проблемы по вопросам справедливого распределения общественных благ и нарушения иностранцами правил нахождения в нашей стране.

Второе – трагическая гибель пяти девочек-сестер в столице. Ночью 4 февраля 2019 года в жилом массиве Коктал-1 в Нур-Султане произошел пожар во времянке, в результате погибли пятеро детей – родные сестры. Кроме того, что общественное внимание обратилось к проблеме обеспеченности жильем малоимущих казахстанцев, это событие стало катализатором общественного движения многодетных матерей.

Третье событие стало неожиданностью для казахстанцев – 19 марта 2019 года Президент Нурсултан Назарбаев объявил о добровольной отставке с поста Главы государства. На следующий день, в соответствии с Конституцией, в качестве Президента страны был приведен к присяге спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, за 29 лет независимости Казахстана в стране впервые произошла передача власти – в мирном, законном порядке. Одновременно смена первого руководителя государства стала катализатором массового запроса граждан к либерализации общественно-политических процессов в стране.

Четвертое – 9 мая текущего года была проведена вторая фаза операции «Жусан» по вызволению граждан страны из воюющей Сирии. Трехэтапная операция показала миру, что главной ценностью нашего государства являются его граждане, и оно готово помогать нашим соотечественникам в любой точке планеты и при любых условиях. Международное сообщество высоко оценило действия властей Казахстана. В то же время эта акция повысила степень доверия граждан к государству.

Пятое – прошли президентские выборы, в ходе которых К. Токаев одержал уверенную победу. Эти выборы в политической истории страны имеют особое значение – после них страна вошла в другую общественную и социальную эпоху. Общество четко и ясно сигнализировало, что следует провести либерализацию политической системы и по-новому взглянуть на принципы диалога между обществом и государством. Вновь избранный Президент впервые озвучил философию «слышащего государства», а также новые основы полноценного и равноправного национального диалога в стране.

Шестое – 24 июня текущего года в городе Арысь Туркестанской области произошли взрывы боеприпасов на войсковых складах. Президент К. Токаев незамедлительно вылетел в Арысь. Это послужило укреплению авторитета Главы государства. По мнению экспертов, из Арыси К. Токаев вернулся фактическим лидером страны.

Седьмое – 2019 год был объявлен Годом молодежи по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Была принята Дорожная карта по проведению Года молодежи, предусматривающая предоставление молодым людям доступного жилья, образования, обеспечение занятости, развитие предпринимательства, поддержку молодой семьи. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 3 тысячи молодых людей получили арендное жилье. Более 3 тысяч молодых специалистов получили бюджетные кредиты на жилье. В 2019 году реализовано 56 грантовых проектов, направленных на поддержку молодежи.

Восьмое – 17 июля Указом Президента был утвержден состав Национального совета общественного доверия. Хотя многие критически отнеслись к этой инициативе Главы государства, сегодня с Нацсоветом, который начал свою работу с обсуждения самых наболевших вопросов, связываются определенные надежды.

Девятое – уходящий год ознаменовался множеством митингов по различным общественно-политическим вопросам. Эти события были следствием нерешенных проблем в социально-трудовой сфере, бюрократических барьеров для большинства населения, закручивании гаек в общественной сфере. Системе внутренней политики требовалась глубокая «перезагрузка». В целом, митинги становятся повседневным атрибутом политической жизни страны, власти к этому аспекту относятся спокойно и с пониманием.

Среди причин обеспокоенности общества есть и синофобия, которая становится особым внутриполитическим фактором. По мнению некоторых экспертов, эти настроения подогреваются определенными финансовыми группами за рубежом, чтобы ослабить финансово-экономические связи двух стран. В Казахстане реализуются крупные совместные инвестиционные проекты с Китаем, и часть общества видит в этом определенную угрозу суверенитету страны. Некоторые специалисты полагают, что в связи с этими событиями многие выгодные казахстанским бизнесменам бизнес-проекты перетекают в соседние страны, и Казахстан теряет многомиллиардные выгоды. Этот аспект является важным моментом, требующим тщательного исследования и разъяснительной работы среди населения.

Десятое – 2019 год стал началом системных реформ Касым-Жомарта Токаева. Государственный аппарат повернулся лицом к чаяниям и нуждам людей. Принимаются позитивные решения по вопросам многодетных семьей, социализации молодежи, впервые за многие годы власти озаботились статусом педагогов. Власти осознают, что основной ценностью страны являются человек и его интересы, и это самый главный аспект государственной политики.

В Послании Президента К. Токаева народу Казахстана заявлено о необходимости политических реформ в стране. В рамках Национального совета общественного доверия готовятся важные документы, способствующие либерализации общественно-политических процессов в Казахстане.

В заключительной части доклада делается вывод о том, что у Касым-Жомарта Токаева имеется всеобщий мандат народного доверия.

Доклад предоставлен Институтом Евразийской интеграции