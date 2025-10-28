Казахские степи глазами персидских летописцев и путешественников

Исследователь отмечает, что персоязычных сочинений в жанре записки путешественников чрезвычайно мало, практически их нет, но в персидских источниках часто встречаются сведения о том, что иранцы приезжали на казахские земли по тем или иным причинам.

В своих произведениях и воспоминаниях они описывают: «Мы шли более чем 20–50 дней, двигались на север, было холодно, местное население носит теплую одежду, шьют ее из меха».

По словам Галии Камбарбековой, в отличие от арабского мира, между иранским и тюркским мирами, которые с древности называли «Иран и Туран», издавна существовали тесные связи, культурный обмен и взаимодействие.

От Джувейни до придворных летописцев

Наибольшее количество персоязычных исторических источников появилось в эпоху монголов. Как известно, внук Чингисхана Хулагу отправился во второй западный поход и дошел до территорий современных Ирана, Ирака и Азербайджана.

Когда он захватил Багдад и получил титул елхана, то спросил местных жителей, чем они занимаются, что у них лучше всего получается. Иранцы ответили, что они народ, увлеченный письмом, наукой и знаниями, а их сила — в перьях и слове. Эти слова произвели на Хулагу сильное впечатление. Тогда он поинтересовался, есть ли среди них тот, кто смог бы достойно описать историю его прославленного деда, Чингисхана.

— Так возникло большое историческое сотрудничество между Хулагу ханом и иранскими историками, что положило начало написанию значительных трудов. В период правления Хулагу жил известный историк Ала ад-дин Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни, который написал исторический труд «Тарих-и джахангушай». В этом произведении впервые в мировой истории даются общие сведения о событиях того времени, описываются тюрко-монгольские племена: как они живут, в каких географических районах обитают, их обычаи, государственное устройство — все это впервые полно представлено на персидском языке, — рассказывает Галия Камбарбекова.

Позже правнук Хулагу, Газан-хан, решил превзойти своего предка и оставить свой след в истории. Он заказал более объемное произведение под названием «Джами ат-тауарих». В труде Рашид ад-Дина описывается не только история Чингисхана, но и история многих тюркских племен.

С тех пор этот труд стал известен как всемирная история, написанная на персидском языке, поскольку в нем описывается не только период правления Чингисхана, но и охватываются история Китая, арабских стран, территории современного Израиля и Палестины, а также прилегающих стран, всей Центральной Азии, Ирана, Кавказа, западной части Индии и Афганистана.

— При написании исторических трудов повествование начинается с пророка Нуха, а далее упоминается, что от его сына Иафеса происходят тюрко-монгольские племена. Иными словами, с этого момента вошло в традицию включать тюрко-монголов в общую историческую линию. Поэтому во всех последующих периодах — начиная с XIII века, со времен Хулагу, вплоть до XVIII и начала XIX века — в персидских исторических сочинениях обязательно содержатся упоминания о тюрко-монгольских племенах, пусть даже несколько страниц, — говорит Галия Камбарбекова.

Кроме того, при каждом шахе обязательно находился придворный историк или писарь. Эти летописцы подробно записывали историю правления шаха: с какими странами и ханами он заключал союзы, с кем воевал, какие победы и поражения пережил — все в хронологическом порядке.

— Когда шахи Ирана заказывали написание своей истории, в ней фиксировались не только их победы, но и поражения. Конечно, они могли изображать себя героями, сильными, выдающимися, а своих противников — правителей Центральной Азии - слабыми. Тем не менее, встречаются и такие произведения, где соперникам дана справедливая и объективная оценка. Наша работа как исследователей — определить, где автор преувеличил, где умолчал, где дал верную оценку, провести анализ, то есть, мы не только находим рукописи и источники, но и изучаем их. Для этого необходимо хорошо знать исторические события: когда стороны сталкивались в военных действиях, а где на исторической арене были союзниками, — поясняет исследователь.

Агиографические произведения как источник событий

По словам исследователя, существует еще одна группа произведений, созданных в средние века, в которых также содержатся сведения об исторических событиях.

Это агиографические или религиозные произведения, которые представляют собой жизнеописания суфиев и шейхов, сборники их изречений и трактаты.

— Многие суфии и шейхи часто принимали участие в урегулировании конфликтов. Они возглавляли миротворческие миссии, выступали советниками и наставниками при дворах султанов и шахов, помогали достигать соглашений, составляли дипломатические письма, формулировали послания, благодарности и награды. Их имена, наряду с именами послов и переводчиков, нередко упоминались в агиографических источниках, что делает эти тексты ценными историческими свидетельствами, — говорит Галия Камбарбекова.

В таких произведениях упоминаются имена султанов и ханов — например, имя Касым-хана встречается в трудах некоторых шейхов джубаийского и накшбандийского тарикатов. Во времена войн и переговоров именно шейхи и суфии нередко возглавляли миротворческие делегации.

Они участвовали в составлении дипломатических писем и посланий, оказывая большое влияние на их содержание и стиль. Ученики религиозных деятелей позже отмечали их роль в своих трудах, поэтому такие тексты считаются ценными агиографическими источниками.

— Таким образом, исторические источники можно условно разделить на три группы: заказные труды, рукописи придворных летописцев и агиографические произведения. Изучая их в комплексе, мы можем восстановить целостную картину исторических событий. Иногда нужная информация встречается лишь в одном абзаце, нескольких строках или даже в одном предложении. Иногда нам удается сложить этот «пазл» полностью, а иногда из-за нехватки данных это становится довольно трудно, — отмечает она.

Персидские источники о Касым-хане и казахских землях

В персидских источниках чаще упоминается имя Касым-хана как одного из выдающихся ханов, сильного, с большой армией и продуманной стратегией. Сведения о нем встречаются еще до того, как он взошел на трон, когда еще был султаном.

Официально Касым-хан взошел на трон в 1511 году, а в источниках 1508–1509 годов он уже участвует в крупных событиях. Там пишут сначала «Касым-султан», затем «Касым-хан».

— Хотя в то время Касым еще не был ханом, его влияние уже было весьма значительным — он противостоял Мухаммеду Шайбани. Касым-султан проявлял решительность и активность: несмотря на родство, он без колебаний выступал в походы против тех, кто угрожал их землям. Эти события подробно описаны в персидских источниках. Например, имя Бурындык-хана почти не упоминается, в основном упоминается Касым-хан, иногда его называют Касым-султан. Некоторые исследователи считают это ошибкой летописцев, однако я думаю, что такое смешение объяснимо: хотя формально он еще не был ханом (1508–1511 годы), решения принимал на уровне правителя, — отмечает Галия Камбарбекова.

Кроме того, в трудах «Тарих-и аламарай Шах Исмаил» и «Тарихи Сафавие» описывается, что столица Касым-хана находится в городе Сарайшык, а путь от Ирана (примерно из Хорасана) до него занимал около шести месяцев.

Образ хана Касымa описывается как суровый и внушительный, он был очень похож на своего великого предка — Чингисхана, в его глазах преобладал светлый оттенок, взгляд был властным и грозным.

В источниках даже описывают его бороду: усы редкие, ниспадали по обе стороны подбородка. Касым хан отличался особым гостеприимством и радушно принимал гостей.

По последним исследованиям создаются даже портреты Касым-хана. В них отмечают, что он очень похож на Чингисхана, сидел на троне, украшенном изображением головы льва и разных хищных животных.

Галия Камбарбекова отмечает, что любой хан имел свой трон с различными атрибутами и символами, подчеркивающими его величие и силу — это была обычная практика на Востоке и на Западе. Следовательно, казахские ханы также не были исключением.

Также в источниках отмечается, что народ Касым-хана в основном придерживался суннитского мазхаба. Приводятся также сведения о масштабах территории, подвластной Касым-хану, и о бескрайних просторах Дешт-и Кыпшака.

Также отмечается, что в холодное время года добраться туда было крайне сложно. Это полностью соответствует действительности, так как во время походов, когда шайбаниды организовывали нападения на казахских ханов, последние отступали на север. Из-за глубокого снега и сильных морозов враг был вынужден прекращать наступление.

— В источниках пишут, Дешт-и Кыпшак — примерно шесть тысяч километров. Если посмотрим на карту Казахстана, это расстояние от Сарайшыка до территорий Китая. Это соответствует исторической правде. Действительно, казахи жили на такой огромной территории. Таким образом, персидские историки и летописцы не всегда пытались приукрашивать или преуменьшать факты, здесь мы видим, что они стремились передать все имеющиеся у них сведения как можно полнее, — говорит исследователь.

Есть еще один источник, относящийся к XIX веку. Это воспоминания посла бухарского хана Амир Хайдар торе (1775-1826). Событие датируется 1811–1812 годами. Бухарский хан Амир Хайдар торе отправляет своего посла Мирза Мұхаммед Юсуф ибн Суфи Ражап Бай Киши Бухари с группой людей в Санкт-Петербург, а затем в Константинополь.

В составе этой группы, кроме охраны, есть переводчики, секретари, советники, шейхи. В 1811 году эта группа, выйдя из Бухары, проходит через казахские степи, и в персидском источнике используется термин «Дешт-и Кыпшак».

Секретарь бухарского посла пишет: «Мы вышли из Бухары, пересекли весь Дешт-и Кыпшак и добрались до Санкт-Петербурга. Размеры Дешт-и Кыпшак таковы: на западе он граничит с Астраханью, на востоке — Аксу и Турфан. Северные границы проходят через Кызылжар, Оренбург и за Семейполатом — до места под названием Туйык. Затем мы направились в Московское государство».

Этот посол и его секретари несколько раз доходили до Москвы, а затем до Санкт-Петербурга и возвращались обратно. От Бухары до Оренбурга путь занимал 50 дней. В документе кратко перечислены роды и племена казахов, через которые проходили.

— Интересный факт, то, что термин «Дешт-и Кыпшак» продолжал использоваться даже в XIX веке, когда казахское ханство начало ослабевать. Казахское ханство все еще существовало. Правда, сведений о казахских ханах немного, но есть информация о том, насколько велика была их территория, что народ жил разбросанно, но при этом быстро объединялся, поддерживал связи и мог быстро мобилизоваться, — отмечает Галия Камбарбекова.

Труды на тюркском языке

После знаменитого «Джами ат-тауарих» появилось несколько сочинений с тем же названием. Одно из них — историографическое произведение казахского автора Кадыргали Жалаири «Жами ат-тауарих».

Автор в своем тюркоязычном труде опирался на «Джами ат-тауарих» историка Рашид ад-Дина, жившего за три столетия до него. Труд Кадыргали Жалаири можно назвать летописью, посвященной истории Казахского ханства, в частности Ораз-Мухаммед султана, который начинается с истории Чингисхана и его потомков.

— Начиная с этого периода, с начала XV–XVI веков и даже с более раннего времени, количество тюркско-чагатайских исторических трудов увеличивается. Но мы замечаем, что большинство этих трудов написаны, опираясь на персидские источники. Поздние историки описывали историю Чингисхана и продолжал описывать историю своего времени. Иначе говоря каждый средневековый историк опирался на труды предыдущих авторов, подробно рассказывали имя автора и его сочинения. Но, важная часть таких произведений в том, что они добавляли исторические событии, которые происходили позже, — говорит Галия Камбарбекова.

Во время тимуридов появляется несколько произведений, где ссылаются на предыдущие источники описывают историю Амир Тимура. К ним относятся такие источники, как «Зафар-наме», «Тимур-наме», «Муиз ал-ансаб» и многие другие.

Большинство исторических трудов на тюркском языке, которые были написаны в XVI–XIX веках, часто делаются ссылки на персидских историков. Например в труде Мирза Мухаммед Хайдар «Тарих-и Рашиди», если внимательно прочитать, можно заметить, что в произведении часто приводятся ссылки на «Зафар-наме», причем отдельные фрагменты заимствуются оттуда буквально, без изменений. Есть несколько разделов, которые начинаются со слов: «В Зафарнаме говорится так…», «Как написано в Зафарнаме…». Это показывает, что такая практика — ссылаться и дословно цитировать предшествующие источники — была характерной особенностью исторических произведений того времени.

