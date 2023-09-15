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    22:30, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахские лошади близки к мировому рекорду

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    Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
    14 сентября стартовал девятый этап марафона-байги «Ұлы дала жорығы». 12 команд в общем зачете преодолеют 850 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Кроме того, всадники Астаны, Мангистауской, Жетысуской и Костанайской областей прибудут в Туркестан, покорив 1300 км. Судьи назвали команду этих четырех регионов «Рекорд», зарегистрировав ее отдельно в качестве тринадцатой. Если всадники из «Рекорда» добьются намеченной цели, то в следующем году планируется пригласить представителей Книги рекордов Гиннесса для включения рекорда.

    Преодоление 1300 километров на одних лошадях за короткое время - беспрецедентный случай. Впереди осталось пять этапов, то есть 450 километров.




    Теги:
    Спорт Туркестанская область Туркестан
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