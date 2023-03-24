Казахфильм подвел итоги конкурса сценариев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экспертный совет киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова подвел итоги конкурса сценариев, который длился в течение трех месяцев. Лучшие работы будут направлены в Государственный центр поддержки национального кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав экспертного совета вошли кинорежиссер Алмас Абдиков, кинодраматург Болат Жетекбай, кинопродюсер Олжабай Мусабеков, кинооператор Ескендир Нарымбетов, киноведы Гульнара Абекеева, Дана Амирбекова и Инна Смаилова. К рассмотрению каждой работы был проявлен творческий подход и проанализирована значимость темы для выдвижения сценария от киностудии «Казахфильм».

По словам члена экспертного совета Гульнары Абекеевой, каждое поколение сценаристов отличилось своими особенностями.

«Есть такое понимание как традиционные авторы и хотелось бы отметить среди таких авторов сценарии Наримана Туребаева. Режиссер заявил себя как интересно мыслящий художник-автор. Мне лично понравились его сценарии: «Жезказган», «Балконы». Братья Максут и Мансур Сарсембаевы также представили несколько работ, экспертный совет поддержал сценарий «Семейный диалект», потому что это очень интересная история взаимоотношения родителей и детей. В сценариях применялся новый подход, который еще не был раньше показан. Мне еще понравился автор А.Амандосов с его сценарием «Большой поход на Белуху». Сценарии документальных картин традиционно были сильными. Понятно, что Казахфильм должен снимать не только артхаусное кино, но и коммерческое. К сожалению, мы особо не увидели ярких коммерческих проектов. Что касается короткометражных, то мы ознакомились с достаточно интересными проектами, поэтому мы думаем, что будут дебюты таких проектов. Молодое поколение авторов работает по американским стандартам, сценарии написаны очень динамично с ярко выраженным сюжетом. Старшее поколение больше идет на глобальные темы, берет тематикой. А молодое работает в очень активном развитии сюжета и действий. Мы обратили внимание, что в этом году сценарии стали покрепче, сильнее,» - заявила Гульнара Абекеева.

Из-за большого количества отправленных работ, экспертный совет рассматривал каждую неделю по 10-15 сценариев. Среди них были полнометражные, короткометражные, документальные. Для экспертов было важно, чтобы сценарий был интересен каждому зрителю.

«Мы обращали внимание на такие важные компоненты как структура, драматургия и самое главное - сможет ли сюжет заинтересовать зрителя. Стоит отметить, что в питчинг подавались не только режиссеры, но и сценаристы. Кроме того, мы еще рассматривали для какого режиссера подойдет нами одобренный сценарий, у кого какой опыт позволяет справиться с тематикой и реализовать эту историю в полной мере на экране. Хотелось бы пожелать всем участникам удачи, чьи работы были одобрены экспертным советом при Казахфильме, чтобы они прошли питчинг ГЦПНК и реализовали свои идеи, свои сценарии», - сказал кинооператор Ескендир Нарымбетов.

На конкурс сценариев для подачи на питчинг ГЦПНК в АО «Казахфильм» поступило свыше 200 сценариев. Из них было отобрано, включая полнометражные, документальные и короткометражные - 31 сценарий. Полнометражных проектов - 15, документальных проектов - 8, короткометражных фильмов-дебютов - 8. Кроме того, экспертным советом были просмотрены 20 анимационных пилотных проектов, созданных в рамках государственного задания «Казаханимация». Самые актуальные из них были рекомендованы к подаче на питчинг ГЦПНК.