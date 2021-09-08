Казахфильм опроверг информацию об обысках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова опровергли информацию о том, что в офисе киностудии идут обыски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Публикация о том, что в Казахфильме идут обыски, недостоверная и не соответствует действительности. Мы просим представителей СМИ не распространять непроверенную информацию и обращаться за комментариями в пресс-службу киностудии», - сообщили в пресс-службе киностудии.

Отметим, 7 сентября в СМИ появилась новость о том, что в офисе киностудии идут обыски.

Ранее в Министерстве культуры и спорта рассказали, что с 2021 года начата модернизация АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, которая будет продолжена в течение трех лет. Проект предусматривает техническое переоснащение киностудии, проведение капитального ремонта инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочной площадки и другие.