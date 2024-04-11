Кайрату Сатыбалды дадут время для возврата активов

Прокурор сказал, что процедура возврата активов требует времени. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось очередное заседание в отношении Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса.

Сегодня прокурор, акцентируя внимание на то, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур.

— Судебное заседание отложено на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения, — сообщила пресс-служба Верховного суда.

Кайрат Сатыбалды обвиняется по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК — легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (в крупных размерах).

Напомним, о задержании Кайрата Сатыбалды сообщили в марте 2022 года. Его обвиняли в хищениях денег в особо крупном размере.

26 сентября суд огласил решение по его делу. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Алипбек Зейн назвал страны, откуда вернули незаконно выведенные активы.

Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил о завершении расследования дела в отношении Гульмиры Сатыбалды.

Часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, вернули государству в Алматы.