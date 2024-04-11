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    13:09, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Кайрату Сатыбалды дадут время для возврата активов

    суд
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Прокурор сказал, что процедура возврата активов требует времени. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось очередное заседание в отношении Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

    На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса.

    Сегодня прокурор, акцентируя внимание на то, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур.

    — Судебное заседание отложено на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения, — сообщила пресс-служба Верховного суда.

    Кайрат Сатыбалды обвиняется по пункту 3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК — легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (в крупных размерах).

    Напомним, о задержании Кайрата Сатыбалды сообщили в марте 2022 года. Его обвиняли в хищениях денег в особо крупном размере.

    26 сентября суд огласил решение по его делу. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

    Официальный представитель Межведомственной комиссии по возврату активов Алипбек Зейн назвал страны, откуда вернули незаконно выведенные активы.

    Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил о завершении расследования дела в отношении Гульмиры Сатыбалды.

    Часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, вернули государству в Алматы.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Возврат активов Закон и право Суды Астана Прокуратура Кайрат Сатыбалдыулы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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