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    14:25, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Антикор завершил расследование по делу Гульмиры Сатыбалды

    антикор
    Фото: Kazinform

    Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров сообщил о завершении расследования дела в отношении Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В отношении подозреваемой Гульмиры Сатыбалды и других лиц завершилось расследование по фактам незаконного лишения свободы, вымогательство в особо крупном размере, самоуправство, повлекшее тяжкие последствия, — сказал Данияр Бигайдаров.

    С санкции следственного суда Алматы подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    — В настоящее время участники процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, по результатам которого дело передадут в суд, — добавил представитель Антикора.

    Напомним, 4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы. Она обвинялась в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» Уголовного кодекса РК.

    Теги:
    Коррупция Казахстан Антикор Досудебное расследование
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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