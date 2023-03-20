Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 апреля 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 16 марта 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении К. до одного месяца, то есть до 21 апреля 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, затем срок ареста продлевали несколько раз.

В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом по прозвищу Дикий Арман собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле прошлого года Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.