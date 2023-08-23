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    10:09, 23 Август 2023 | GMT +6

    Кайрату Кудайбергену продлили арест на месяц

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении Кайрата Кудайбергена до 21 сентября.

    О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, а затем срок ареста продлевали несколько раз.

    В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

    В июле прошлого года Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.


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