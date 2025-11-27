«Кайрат» заработал первое очко в юношеской лиге УЕФА

Игра команд, возраст игроков которых не превышает 19 лет, выдалась зрелищной.

Академия «Кайрата» предстала в наиболее оптимальном составе: в матче участвовали Шерхан Калмурза, Рамазан Багдат, Азамат Туякбаев, уже игравшие за основную команду «Кайрата» в общем этапе взрослой Лиги чемпионов.

Счет в матче открыли как раз кайратовцы, отличился Биркурманов на 7-й минуте. Ответный гол юные датчане смогли забить только на 24-й минуте усилиями Фримпонга. На 30-й минуте Багдат снова вывел «Кайрат» вперед.

Победный для алматинской молодежи счет сохранялся вплоть до 93-й минуты игры. Гол в раздевалку в самом конце игры кайратовцам забил все тот же Фримпонг.

Итоговый счет матча — 2:2 и первый в истории заработанный балл в основном раунде (League stage) юношеского еврокубка вряд ли устроят юных кайратовцев, ведь они могли увезти из Копенгагена победу.

Впрочем, посыпать голову пеплом рано, ведь такие игры на высочайшем уровне со сверстниками из ведущих европейских академий и позволяют юным казахстанским футболистам набирать бесценный опыт.

Вечером в столице Дании в общем этапе (League stage) Лиги чемпионов сыграют взрослые составы «Копенгагена» и «Кайрата».