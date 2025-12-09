«Кайрат» впервые выиграл в основной стадии юношеской лиги УЕФА

Счет во встрече был открыт уже на на 4-й минуте, отличился Рамазан Багдат – молодой игрок, уже имеющий опыт выступления на взрослом уровне.

На 57-й минуте «Кайрат» усилиями Мухамедали Абиша удвоил преимущество. Итоговый счет – 2:0 в пользу алматинцев.

Фото: ФК «Кайрат»

Таким образом, «Кайрат» U19, стартовав сразу с общего этапа, завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА на этой стадии с 4 очками и на текущий момент 28 местом среди 32 команд.

В предыдущих турах молодежный состав «Кайрата» проиграл сверстникам из «Спортинга» 2:3, «Реал Мадрида» 1:4, «Пафоса» 1:3, «Интера» 0;3, сыграл вничью с «Копенгагеном» 2:2.

В предыдущие годы молодежная команда «Кайрата» как победитель юношеского чемпионата Казахстана играла в квалификации Юношеской лиги УЕФА и не добиралась до основной стадии турнира. В этом году благодаря попаданию взрослого состава «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов молодежный состав алматинского клуба также попал в основную стадию Юношеской лиги УЕФА.

В следующем году молодежная команда «Кайрата» вновь представит Казахстан в Юношеской лиге УЕФА как чемпион Казахстана, но с какой стадии турнира старует, станет известно после завершения квалификации взрослой Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что шымкентский «Ордабасы» два раза сыграет дома в первом раунде юношеской Лиги чемпионов УЕФА.