«Кайрат» вырвал победу у «Кызылжара» в предпоследнем туре КПЛ

На этот раз матч закончился в пользу «Кайрата» со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Дастан Сатпаев, который продемонстрировал отличную уверенную технику.

К настоящему моменту отрыв «Кайрата» от предследователей из «Астаны» составляет 5 очков. Алматинцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате, однако у столичного клуба остаётся матч в запасе.

Финальный тур первенства страны сведет «Кайрат» и «Астану» в очном матче в Алматы 26 октября.

Отметим, что Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев сыграли за «Кайрат» впервые после травмы.