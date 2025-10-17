РУ
    17:39, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» вырвал победу у «Кызылжара» в предпоследнем туре КПЛ

    В Петропавловске состоялся матч предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу между местным «Кызылжаром» и действующим победителем турнира «Кайратом» из Алматы, передает Kazinform.

    Фото: ФК «Кайрат»

    На этот раз матч закончился в пользу «Кайрата» со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Дастан Сатпаев, который продемонстрировал отличную уверенную технику.

    К настоящему моменту отрыв «Кайрата» от предследователей из «Астаны» составляет 5 очков. Алматинцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате, однако у столичного клуба остаётся матч в запасе.

    Финальный тур первенства страны сведет «Кайрат» и «Астану» в очном матче в Алматы 26 октября.

    Отметим, что Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев сыграли за «Кайрат» впервые после травмы. 

     

