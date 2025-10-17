Анарбеков и Сатпаев сыграют за «Кайрат» впервые после травмы

Список игроков «Кайрата» на гостевой матч с «Кызылжаром» открывает вратарь Темирлан Анарбеков, который не проводил матчи целый месяц из-за сломанной челюсти. Травму голкипер получил в игре против «Актобе» в Алматы в сентябре.

Также в заявке на матч в Петропавловске присутствует Дастан Сатпаев, который был вынужден пропустить матчи сборной Казахстана в октябре из-за небольшой травмы. Ему потребовалось дополнительное обследование в Катаре.

Из игроков основы в составе «Кайрата» на игру в Петропавловске нет капитана Александра Мартыновича. Остальные примут участие в игре.

Ранее Дастан Сатпаев вошел в список лучших молодых талантов мирового футбола.