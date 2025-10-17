РУ
    Анарбеков и Сатпаев сыграют за «Кайрат» впервые после травмы

    Алматинский «Кайрат» опубликовал стартовый состав на матч предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу против петропавловского «Кызылжара», передает Kazinform.

    Анарбеков и Сатпаев
    Коллаж: Kazinform / Intagram / f.c.kairat

    Список игроков «Кайрата» на гостевой матч с «Кызылжаром» открывает вратарь Темирлан Анарбеков, который не проводил матчи целый месяц из-за сломанной челюсти. Травму голкипер получил в игре против «Актобе» в Алматы в сентябре.

    Также в заявке на матч в Петропавловске присутствует Дастан Сатпаев, который был вынужден пропустить матчи сборной Казахстана в октябре из-за небольшой травмы. Ему потребовалось дополнительное обследование в Катаре. 

    Из игроков основы в составе «Кайрата» на игру в Петропавловске нет капитана Александра Мартыновича. Остальные примут участие в игре.

    Ранее Дастан Сатпаев вошел в список лучших молодых талантов мирового футбола.

