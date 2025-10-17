Анарбеков и Сатпаев сыграют за «Кайрат» впервые после травмы
Алматинский «Кайрат» опубликовал стартовый состав на матч предпоследнего тура чемпионата Казахстана по футболу против петропавловского «Кызылжара», передает Kazinform.
Список игроков «Кайрата» на гостевой матч с «Кызылжаром» открывает вратарь Темирлан Анарбеков, который не проводил матчи целый месяц из-за сломанной челюсти. Травму голкипер получил в игре против «Актобе» в Алматы в сентябре.
Также в заявке на матч в Петропавловске присутствует Дастан Сатпаев, который был вынужден пропустить матчи сборной Казахстана в октябре из-за небольшой травмы. Ему потребовалось дополнительное обследование в Катаре.
Из игроков основы в составе «Кайрата» на игру в Петропавловске нет капитана Александра Мартыновича. Остальные примут участие в игре.
Ранее Дастан Сатпаев вошел в список лучших молодых талантов мирового футбола.