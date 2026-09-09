«Кайрат» снова возглавил турнирную таблицу КПЛ

Алматинский «Кайрат» разгромил столичный «Женис» в перенесенном матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча прошла на центральном стадионе и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет на 20-й минуте открыл Эдмилсон, который после подачи с фланга отправил мяч в ворота ударом головой. После перерыва преимущество алматинцев увеличил Марк Гуаль, реализовав выход один на один с голкипером. Точку в матче на 86-й минуте поставил Луиш Мата.

Благодаря этой победе алматинцы набрали 57 очков и вновь возглавили турнирную таблицу, опередив шымкентский «Ордабасы» на два балла. «Женис» с 29 очками занимает девятое место.

После встречи главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отметил, что три очка имели для команды особое значение. По его словам, футболисты предельно сконцентрированы на главной цели сезона — чемпионстве.

— Ребята молодцы. Видно и по тренировкам, и вообще по ситуациям в быту, что они очень настроены, сконцентрированы, заряжены и горят желанием добиться цели, которая у нас стоит. Это, конечно же, чемпионство. Поэтому очень рады победе, — сказал Уразбахтин на пресс-конференции.

При этом наставник алматинцев признал, что, несмотря на крупный счет, победа далась команде непросто. Особенно напряженным получился первый тайм.

По словам Уразбахтина, «Женис» создавал проблемы на флангах, а футболистам «Кайрата» не всегда удавалось своевременно перестраиваться. В перерыве тренерский штаб разобрал ошибки с игроками и скорректировал действия команды.

— В перерыве подсказали ребятам, как нам действовать правильно. Показали на видео, на доске. Они все поняли. Во втором тайме мы уже играли по счету, потому что вели 1:0, но нужен был, конечно же, второй гол. Очень хорошо, что закончилось так, как мы планировали… Главное — мы взяли три очка и двигаемся дальше, — отметил главный тренер.

До завершения чемпионата «Кайрату» осталось провести шесть матчей. По словам главного тренера алматинцев, каждую из оставшихся встреч команда рассматривает как финал.

Отметим, что после завершения чемпионата подопечные Рафаэля Уразбахтина продолжат выступление в еврокубках. Алматинская команда пробилась в общий этап Лиги конференций УЕФА.

Еврокубковый сезон «Кайрат» начинал в квалификации Лиги чемпионов. В третьем отборочном раунде алматинцы уступили болгарскому «Левски» с общим счетом 0:2 и продолжили борьбу за выход в Лигу Европы.

В противостоянии с бельгийским «Андерлехтом» казахстанский клуб проиграл по сумме двух встреч со счетом 0:6 и в результате продолжит еврокубковую кампанию в общем этапе Лиги конференций.

Ранее стали известны соперники «Кайрата» на этом этапе турнира. Первый матч алматинцы проведут 15 октября. Всего команде предстоят шесть встреч, а заключительный матч общего этапа запланирован на 17 декабря.