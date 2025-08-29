«Кайрат» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов

В турнире примут участие 36 клубов, среди которых и алматинский «Кайрат». Команды распределили по четырем корзинам, при этом «Кайрат» оказался в четвертой — из-за скромного еврокубкового опыта и недостаточного количества очков в рейтинге.

На общей стадии каждая команда проведет по восемь матчей: четыре — дома, четыре — на выезде. Для каждого клуба выбрали по восемь соперников — по два из каждой корзины.

По итогам жеребьевки казахстанский клуб проведет четыре домашних матча — в Алматы «Кайрат» примет мадридский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос».

В гостях алматинцы сыграют с миланским «Интером», лондонским «Арсеналом», португальским «Спортингом» и датским «Копенгагеном».

Расписание общего этапа Лиги чемпионов:

Тур 1: 16–18 сентября 2025 года Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года Тур 3: 21/22 октября 2025 года Тур 4: 4/5 ноября 2025 года Тур 5: 25/26 ноября 2025 года Тур 6: 9/10 декабря 2025 года Тур 7: 20/21 января 2026 года Тур 8: 28 января 2026 года.

В прошлом сезоне Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ», разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.

Напомним, «Кайрат» сыграет в основном раунде Лиги Чемпионов впервые в истории.

На пути к общему этапу Лиги Чемпионов казахстанский клуб одолел словенскую «Олимпию» (3:1 по сумме двух матчей), финский «КуПС» (3:2), словацкий «Слован» (1:1, по пенальти 4:3) и шотландский «Селтик» (0:0, по пенальти 3:2).