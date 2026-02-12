РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:52, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    «Кайрат» подписал игрока сборной Финляндии

    Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Ойва Юкколой, передает агентство Kazinform. 

    Ойва Юккола
    Фото: ФК «Кайрат»

    В пресс-службе клуба сообщили, что соглашение с 23-летним вингером рассчитано до конца 2027 года.

    Юккола является воспитанником финского клуба «Ильвес», за который выступал до перехода в «Кайрат». За основную команду он дебютировал в высшей лиге Финляндии в 2020 году, в возрасте 18 лет. В минувшем сезоне Ойва провел 37 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Всего за «Ильвес» полузащитник сыграл 129 встреч, записав на свой счет 21 гол и 20 ассистов.

    Осенью 2025 года Юккола дебютировал за национальную сборную Финляндии, выйдя в стартовом составе в матче против Норвегии.

    Ранее «Кайрат» также усилил состав бразильским защитником Лукасом Африко и финским полузащитником Яакко Оксаненом.

