«Кайрат» обогнал лондонский «Арсенал» и еще один клуб АПЛ в Юношеской лиге УЕФА

Сыграны все матчи общего этапа Юношеской лиги УЕФА сезона 2025/26, где выступают команды с возрастом игроков до 19 лет. По итогам шести игр первое место в сводной таблице завоевали воспитанники акадмеии лондонского «Челси», получив 16 очков. Далее с 15 баллами общий этап завершили молодые футболисты из систем подготовки таких футбольных европейских грандов, как португальская «Бенфика», бельгийский «Брюгге», испанские «Реал Мадрид» и «Вильяреал». Футболисты из академии алматинского «Кайрата» заняли в общем этапе итоговое 28 место (не прошли в 1/16 финала), набрав четыре очка за победу над сверстниками из греческого «Олимпиакоса» и ничью со сверстниками из датского «Копенгагена».

Столько же очков, сколько и академия «Кайрата» — четыре — набрали воспитанники академии немецкой мюнхенской «Баварии», но оказались выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (минус шесть у «Баварии» против минус семи у «Кайрата»). Ниже «Кайрата» в таблице оказались академии итальянской «Аталанты», кипрского «Пафоса», турецкого «Галатасарая», бельгийского «Юниона» (у всех по четыре очка, но хуже чем у «Кайрата» разница забитых-пропущенных мячей), английского лондонского «Арсенала» (три очка), а также не набравшие ни одного балла воспитанники академий норвежского «Бодо Глимт», английского «Ньюкасла» и азербайджанского «Карабаха».

Добавим, что обидчики академии шымкентского «Ордабасы» в квалификации Юношеской лиги УЕФА-2025/26 минское «Динамо» успешно преодолели три раунда отбора и попали в 1/16 финала, как и лучшие 22 команды по итогам общего этапа.