РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:24, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Кайрат Нурдаулетов назначен главным тренером ФК «Жетысу»

    Кайрат Нурдаулетов назначен главным тренером футбольного клуба «Жетысу», передает корреспондент агентсва Kazinform.

    п
    Фото: ФК «Жетысу»

    Кайрат Нурдаулетов родился в 1982 году. В качестве профессионального футболиста он выступал за клубы «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Ертыс», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар».

    После завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Позже возглавлял молодежную сборную страны.

    В 2023 году Нурдаулетов работал главным тренером клуба «Мактаарал» из Туркестанской области. Кроме того, внес вклад в сохранение командой места в премьер-лиге.

    Затем он возглавил талдыкорганский «Жетысу», под его руководством команда завершила сезон на 11-м месте.

    4 июля текущего года Кайрат Нурдаулетов был назначен главным тренером кокшетауского «Окжетпеса», сменив на этом посту Андрея Ферапонтова. По итогам прошлого сезона клуб набрал 35 очков и занял восьмое место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги.

    Ранее сообщалось о назначении главного тренера футбольного клуба «Кайсар».

    Теги:
    Спорт Футбол
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают