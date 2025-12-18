Кайрат Нурдаулетов назначен главным тренером ФК «Жетысу»

Кайрат Нурдаулетов родился в 1982 году. В качестве профессионального футболиста он выступал за клубы «ЦСКА-Кайрат», «Есиль-Богатырь», «Ертыс», «Кайрат», «Тобол», «Астана» и «Кайсар».

После завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб национальной сборной Казахстана. Позже возглавлял молодежную сборную страны.

В 2023 году Нурдаулетов работал главным тренером клуба «Мактаарал» из Туркестанской области. Кроме того, внес вклад в сохранение командой места в премьер-лиге.

Затем он возглавил талдыкорганский «Жетысу», под его руководством команда завершила сезон на 11-м месте.

4 июля текущего года Кайрат Нурдаулетов был назначен главным тренером кокшетауского «Окжетпеса», сменив на этом посту Андрея Ферапонтова. По итогам прошлого сезона клуб набрал 35 очков и занял восьмое место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о назначении главного тренера футбольного клуба «Кайсар».