Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Кайсар»

Андрей Ферапонтов оставил заметный след в Премьер-лиге.

— Он начал карьеру главного тренера в клубе «Мактаарал» и продолжил её в команде «Окжетпес». Ферапонтов успешно работал в тренерских штабах «Актобе», «Ордабасы», «Кайрата» и белорусского клуба «Рух». Имеется опыт работы на уровне сборных. Сейчас Ферапонтов исполняет обязанности главного тренера молодежной сборной Казахстана, — говорится в сообщении.