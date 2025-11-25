РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:27, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Кайсар»

    В новом сезоне футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области будет тренировать опытный специалист Андрей Ферапонтов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.

    В новом сезоне футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области будет тренировать опытный специалист Андрей Ферапонтов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.
    Фото: instagram.com/ferapontovandrey76

    Андрей Ферапонтов оставил заметный след в Премьер-лиге.

    — Он начал карьеру главного тренера в клубе «Мактаарал» и продолжил её в команде «Окжетпес». Ферапонтов успешно работал в тренерских штабах «Актобе», «Ордабасы», «Кайрата» и белорусского клуба «Рух». Имеется опыт работы на уровне сборных. Сейчас Ферапонтов исполняет обязанности главного тренера молодежной сборной Казахстана, — говорится в сообщении.

    Бывший тренер «Кайсара» Виктор Кумуков завершил работу в клубе по истечению срока контракта, проработав три сезона.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Кызылординская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают