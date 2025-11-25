18:27, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Кайсар»
В новом сезоне футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области будет тренировать опытный специалист Андрей Ферапонтов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу клуба.
Андрей Ферапонтов оставил заметный след в Премьер-лиге.
— Он начал карьеру главного тренера в клубе «Мактаарал» и продолжил её в команде «Окжетпес». Ферапонтов успешно работал в тренерских штабах «Актобе», «Ордабасы», «Кайрата» и белорусского клуба «Рух». Имеется опыт работы на уровне сборных. Сейчас Ферапонтов исполняет обязанности главного тренера молодежной сборной Казахстана, — говорится в сообщении.
Бывший тренер «Кайсара» Виктор Кумуков завершил работу в клубе по истечению срока контракта, проработав три сезона.