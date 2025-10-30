РУ
    «Кайрат» и «Семей» забили 12 голов на старте Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    В Европе начались матчи основного раунда футзальной Лиги чемпионов с участием сразу двух команд из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Кайрат» и «Семей» забили 12 голов на старте Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
    Фото: футзальный клуб "Кайрат"

    Чемпионы Казахстана, алматинский «Кайрат», выступающие в группе 4, первую игру провели с хорватским клубом «Ново время», хозяевами мини-турнира. Первый тайм алматинцы полностью доминировали на площадке и забили три гола — дублем отметился капитан команды Биржан Оразов, еще один гол провел Эдсон. Оба игрока, к слову, входят в состав национальной сборной Казахстана.

    Во втором тайме ситуация на паркете поменялась и голы забивали исключительно соперники. Ворота голкипера «Кайрата» Жоао Пауло поразили игроки хорватской команды Витор Хуго и Джон Леннон. В итоге — непростая победа «Кайрата» со счетом 3:2.

    В матче между «Семеем» и чешским «Хрудимом» в группе 2 было забито суммарно 14 голов, половина из них — в первом тайме.

    Автором хет-трика стал игрок «Семея» Габриэль Кандидо, дубли на счету Бруно Гомеса («Семей») и Сейдлера («Хрудим»), еще по голу забили Есенаманов, Герейханов, Марсело и Абдуманапулы у «Семея», а также Заруба и Дрозд у «Хрудима». Итоговый счет встречи — 9:5 в пользу «Семея».

    Впереди у обеих команд — еще по два матча в своих группах.

    Ранее президент «Кайрата» Кайрат Оразбеков рассказал об обновлении состава клуба и сборной Казахстана. 

    А в «Семее» озвучили амбициозную цель на Лигу чемпионов. 

