    17:35, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент «Кайрата» - о задачах в Лиге чемпионов и смене поколений в футзале Казахстана

    С 29 по 1 ноября состоятся матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Алматинский «Кайрат» принимает участие в главном европейском турнире на правах чемпиона Казахстана.

    футзал Казахстана
    Фото: instagram.com/futsalkazakhstan/

    Корреспондент Kazinform перед вылетом команды на игры поговорил с президентом клуба Кайратом Оразбековым о турнирных задачах и смене поколений в сборной Казахстана.

    Матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием «Кайрата» пройдут в Хорватии, соперники — местная команда «Ново време», португальский «Спортинг» и ФК «Приштина» из Косово.

    — Какие обновления пережил алматинский «Кайрат» перед этим сезоном? Успели ли новички хорошо влиться в коллектив так, что команда полностью готова к старту в Лиге чемпионов?

    -У нас обновился практически весь тренерский состав в клубе. Еще продолжается сложный процесс селекционной работы, но самое главное, что нам надо передать игрокам и тренерам — дух и идеологию нашей команды, что является ДНК нашего клуба, что приводило нас многие годы к высоким результатам в Казахстане и в мире. Поэтому, для выхода на свой максимум, на 100%, клуб еще должен поработать над собой.

    Футзал. Лига чемпионов
    Фото: Футзальный клуб "Кайрат"

    — Какой результат в предстоящем основном раунде для «Кайрата» будет приемлемым?

    - Я считаю первые два места, что позволит пройти в следующий раунд.

    — Сегодня сборная РК по футзалу переживает спад. Как думаете, что поможет национальной команде вернуть позиции? Есть ли местные воспитанники, кто сможет заиграть на высоком уровне, не хуже натурализованных футзалистов?

    - Прошло 12 лет, целый цикл для игроков и тренеров, которые достойно написали историю казахстанского футзала на европейской и мировой арене. К сожалению, в спорте быстро приходит время смены поколений, это не только у нас, но и во многих сборных очень болезненно проходит. Тем не менее, за этот период также подготовлен ряд молодых перспективных и талантливых игроков для сборной, которые должны достойно заменить прежнее поколение и продолжить то наследие, которое, я считаю, легендарным.

    Футзальный клуб
    Фото: Футзальный клуб "Кайрат"

     

