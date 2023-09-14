Кайрат Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге

Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес центров, офисные помещения и другие активы. Также К. Боранбаевым перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге», - говорится в сообщении АФМ.

Все эти объекты будут переданы на баланс государственных органов и компаний, а денежные средства использованы для развития инфраструктуры образования.

Агентством работа по поиску и возврату активов продолжается.

17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 28 часть 5 УК ПК «Пособничество в совершении преступления», 189 часть 4 пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статья 218 часть 3 пункт 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

Кайрат Боранбаев вместе с его доверенным лицом Романом Нахановым и экс-заместителем председателя правления АО «НК QazaqGaz» Жанузаком Тайыром подозревались в совершении сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.

31 марта суд приговорил К. Боранбаева к 8 годам лишения свободы. Позже судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила данный приговор.

После дело бизнесмена К. Боранбаева рассматривалось в апелляционной стадии. Обсуждались условия соглашения о пересмотре дела Кайрата Боранбаева в апелляционной стадии. 22 августа суд удовлетворил апелляцию Кайрата Боранбаева на сделку со следственными органами.