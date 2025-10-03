Кайрат Боранбаев подал ходатайство об УДО и отозвал его

Как сообщили в пресс-службе суда города Алматы, 2 октября в уголовном суде Бостандыкского района было рассмотрено его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

— В ходе судебного заседания осужденный отозвал свое ходатайство, в связи с чем суд оставил его без рассмотрения. Это процессуальное действие и законное право осужденного. Он может подать и отозвать ходатайство в любой момент, — пояснили в городском суде Алматы.

Напомним, 31 марта 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Позже судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила данный приговор. После дело бизнесмена рассматривалось в апелляционной стадии. Обсуждались условия соглашения о пересмотре дела в апелляционной стадии. 22 августа суд удовлетворил апелляцию Кайрата Боранбаева на сделку со следственными органами.

Судебная коллегия по уголовным делам Астаны по итогам апелляции приговорила предпринимателя Кайрата Боранбаева к шести годам лишения свободы.

В ноябре 2023 года Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел на свободу, поскольку неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы.

Также по информации АФМ, Боранбаев добровольно вернул в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге. Также им перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.



