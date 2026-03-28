Катар и США обсудили стратегическое сотрудничество

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джассим Ат-Тани в ходе визита в Вашингтон обсудил пути усиления стратегического сотрудничества с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром финансов США Скоттом Бессетом.

В свете текущих региональных событий стороны акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере безопасности.

— Обсуждение также затронуло развитие на глобальном рынке энергоресурсов. Стороны подчеркнули важность поддержания устойчивости энергоснабжения и бесперебойных поставок СПГ из Катара на мировые рынки для глобальной энергетической безопасности, — говорится в сообщении МИД Катара.

Ведомство добавляет, что в этом контексте шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джассим Ат-Тани подчеркнул важность гарантирования свободы морского судоходства в соответствии с международным правом.

В свою очередь, американская сторона высоко оценила прочное стратегическое партнерство между двумя странами, отметив активную роль Катара в содействии региональной стабильности и укреплении мировой энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что устранение последствий ракетных ударов по инфраструктуре катарской нефтегазовой компании QatarEnergy может занять до пяти лет.

Из-за кризиса в Ормузском проливе под угрозой оказались поставки удобрений на мировые рынки.