телерадиокомплекс президента РК
    14:23, 28 Март 2026 | GMT +5

    Катар и США обсудили стратегическое сотрудничество

    Глава внешнеполитического ведомства Катара подчеркнул важность гарантирования свободы морского судоходства для обеспечения мировой энергетической безопасности, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джассим Ат-Тани в ходе визита в Вашингтон обсудил пути усиления стратегического сотрудничества с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром финансов США Скоттом Бессетом.

    В свете текущих региональных событий стороны акцентировали внимание на сотрудничестве в сфере безопасности.

    — Обсуждение также затронуло развитие на глобальном рынке энергоресурсов. Стороны подчеркнули важность поддержания устойчивости энергоснабжения и бесперебойных поставок СПГ из Катара на мировые рынки для глобальной энергетической безопасности, — говорится в сообщении МИД Катара.

    Ведомство добавляет, что в этом контексте шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джассим Ат-Тани подчеркнул важность гарантирования свободы морского судоходства в соответствии с международным правом.

    В свою очередь, американская сторона высоко оценила прочное стратегическое партнерство между двумя странами, отметив активную роль Катара в содействии региональной стабильности и укреплении мировой энергетической безопасности.

    Ранее сообщалось, что устранение последствий ракетных ударов по инфраструктуре катарской нефтегазовой компании QatarEnergy может занять до пяти лет.

    Из-за кризиса в Ормузском проливе под угрозой оказались поставки удобрений на мировые рынки.

    Азамат Бекжан
