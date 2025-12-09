Катар и ЕС делают шаг к стратегическому альянсу

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джасим Ат-Тани и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провели встречу на полях дохийского форума. По итогам встречи стороны сообщили о начале переговоров по стратегическому сотрудничеству между ЕС и Катаром.

— Процесс представляет собой ориентированное на будущее и амбициозное усилие в рамках сотрудничества, знаменующее важную веху в двусторонних отношениях, — говорится в сообщении МИД Катара.

В ходе предстоящего переговорного процесса стороны изучат новые возможности расширения сотрудничества в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили свою приверженность углублению партнерства и дальнейшему развитию динамичных и взаимодополняющих отношений на фоне все более сложной региональной и международной обстановки.

Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС обсуждают упрощение визового режима.