    Катар и ЕС делают шаг к стратегическому альянсу

    Катар и ЕС объявили о начале переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на МИД Катара. 

    Фото: МИД Катара

    Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман бин Джасим Ат-Тани и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провели встречу на полях дохийского форума. По итогам встречи стороны сообщили о начале переговоров по стратегическому сотрудничеству между ЕС и Катаром.

    — Процесс представляет собой ориентированное на будущее и амбициозное усилие в рамках сотрудничества, знаменующее важную веху в двусторонних отношениях, — говорится в сообщении МИД Катара.

    В ходе предстоящего переговорного процесса стороны изучат новые возможности расширения сотрудничества в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

    Стороны подтвердили свою приверженность углублению партнерства и дальнейшему развитию динамичных и взаимодополняющих отношений на фоне все более сложной региональной и международной обстановки.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и ЕС обсуждают упрощение визового режима

