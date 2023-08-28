Касым-Жомарту Токаеву доложили о нейтрализации радикальной группы, планировавшей теракты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент был проинформирован об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала 2023 года и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста. Как сообщил Ермек Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия терроризму штабом Антитеррористического центра КНБ организовано 103 учения.

Главе государства также была представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность 5 общественно опасных преступных групп. Ликвидировано 2 канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов.

В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.

Кроме того, в сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4 257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков.

В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

По итогам встречи Президентом дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.