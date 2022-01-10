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Касым-ЖомартТокаев провел переговоры с председателем Европейского совета

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2022, 20:25
Касым-ЖомартТокаев провел переговоры с председателем Европейского совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в стране. Об этом Глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности», - сообщил Президент.


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