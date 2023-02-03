Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Костобе-2019» в селе Талас Байзакского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президента проинформировали о ходе реализации программы «Ауыл аманаты».

В рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.

Кооперативу «Костобе-2019» был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На сегодняшний день на балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.

В целом, для масштабирования программы «Ауыл аманаты» во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11606 микрокредитов на общую сумму 52,4 млрд тенге, в том числе для Жамбылской области – 3,6 тысячи микрокредитов на 11,5 млрд тенге.

В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15090 микрокредитов на общую сумму 73,8 млрд тенге).

Фото: akorda.kz