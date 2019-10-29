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Касым-Жомарт Токаев высказался о сносе кинотеатра «Алатау» и ТЮЗа в Алматы

29 Октября 2019 14:49
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Касым-Жомарт Токаев высказался о сносе кинотеатра «Алатау» и ТЮЗа в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании в рамках рабочего визита в Алматы раскритиковал снос исторических зданий - кинотеатра «Алатау» и ТЮЗа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом в сфере градостроительства, особенно в центральной части Алматы, были допущены серьезные ошибки. Как коренной алматинец не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра «Алатау». Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Причем столько времени и усилий пришлось потратить на снос этого очень капитального сооружения. Таких примеров по Алматы немало. Следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы. Надо также увеличивать количество парковых зон. Это острая необходимость в интересах горожан», - сказал Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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