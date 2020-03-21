Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците медицинских масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения оперативного центра по координации и мониторингу чрезвычайных ситуаций указал на дефицит медицинских масок. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Я хотел бы сказать, что до сих пор у нас нет в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно. С другой стороны, люди жалуются, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция, хотя Правительство принимает активные меры. Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед Правительством», – заявил Президент.





Как отметили в пресс-службе Акорды, Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан страны постоянно использовать антисептики и носить маски.