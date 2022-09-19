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Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads
19 Сентября 2022, 23:22

Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit.com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking.com Алибек Датбаев. Они поделились с Президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.



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