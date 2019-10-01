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Касым-Жомарт Токаев встретился с Николом Пашиняном

1 Октября 2019 16:23
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Николом Пашиняном

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, отметил налаженный доверительный диалог между странами.

«Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

«Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран», – сказал Премьер-министр Армении.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Армения, ЕАЭС,
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