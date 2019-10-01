Касым-Жомарт Токаев встретился с Николом Пашиняном
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, отметил налаженный доверительный диалог между странами.
«Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.
«Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран», – сказал Премьер-министр Армении.
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