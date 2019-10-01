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Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко

1 Октября 2019 21:38
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Александром Лукашенко

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В Ереване состоялась дружеская встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщалось, Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Армения, Беларусь, ЕАЭС,
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