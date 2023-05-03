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Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмомали Рахмона

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 18:17
Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмомали Рахмона Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита завтра планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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Напомним, сегодня состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум.

Ранее сообщалось, что на $1 млрд 300 млн подписали контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана.


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