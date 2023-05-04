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Касым-Жомарт Токаев встретил Эмомали Рахмона в Акорде

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 11:10
Касым-Жомарт Токаев встретил Эмомали Рахмона в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

3 мая в столице состоялся казахстанско-таджикский бизнес-форум, в ходе которого бизнесмены подписали контракты на $1 млрд 300 млн.

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Фото: t.me/aqorda_resmi

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