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Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Июня 2023, 16:58
Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию республики по ситуации вокруг Украины, выступая перед представителями средств массовой информации по итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса. Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели.

Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Акорда   Украина  
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