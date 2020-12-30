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Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство по вопросам информации

30 Декабря 2020, 20:05
Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в законодательство по вопросам информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


Ранее сообщалось, что целью закона являются развитие конкурентоспособности отечественных средств массовой информации, совершенствование законодательства в области телерадиовещания и доступа к информации.
Задачи закона - сформировать целостную картину государственной информационной политики и синхронизировать подходы в медиапланировании на государственном и региональном уровнях, помимо этого, создать условия и предусмотреть необходимые меры для качественного и эффективного информационного обеспечения граждан.
Президент Казахстана   Акорда  
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