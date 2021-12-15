Касым-Жомарт Токаев: Сохранить независимость – наша святая обязанность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил о сакральном значении независимости для нашего народа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере развития и укрепления независимости наш народ все глубже осознает ее бесценное сакральное значение, как нашего вечного достояния. Наша святая обязанность сохранить независимость для будущих поколений, которым предстоит превзойти наши достижения. Нынешнее поколение руководителей страны сделает все возможное, чтобы открыть, прежде всего для молодежи широкие перспективы всестороннего роста в различных областях общественной жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

Ранее Глава государства обозначил достижения Казахстана за годы независимости.

«Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2 700 километров железнодорожных путей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в Казахстан привлечено более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

«По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.