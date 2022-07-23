23 Июля 2022 22:21

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Джидду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В аэропорту Президента Казахстана встретили советник Короля, губернатор провинции Мекка Фейсал Халид бен Абдулазиз, а также министр охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли.

23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия.







