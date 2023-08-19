Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Вьетнам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Августа 2023, 12:31
Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Вьетнам Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно