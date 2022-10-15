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Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Сердара Бердымухамедова
15 Октября 2022, 16:08

Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Сердара Бердымухамедова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, завершившего свой государственный визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».


Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов. Также главы государств сделали совместное заявление.



Фото: t.me/bort_01


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