Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В повестку дня мероприятия вошли пять вопросов. О разработке национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов. О трансформации нацпроекта «Цифровой Казахстан» рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров проинформировал о подготовке нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года. О внедрении регулирования «с чистого листа» отчитался министр национальной экономики Асет Иргалиев. Предложения о реформе правосудия представили председатель Верховного суда Жакип Асанов и Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов.

Заслушав доклады участников, Президент подробно остановился на перспективах дальнейшей разработки стратегии реформ. По каждому из выступлений Глава государства дал конкретные замечания и поручения.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас».

«Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной», – считает Глава государства.

Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования.

Глава государства выразил благодарность своему заместителю по Высшему совету по реформам Сэру Суме Чакрабарти и его команде за продуктивную работу по анализу нацпроектов (Gap analysis). По словам Касым-Жомарта Токаева, предложенные рекомендации могут быть использованы в качестве базы в дальнейшей работе по реформам экономики, социальной сферы и госуправления.

Что касается национального проекта «Цифровой Казахстан», в выступлении были положительно оценены нововведения, представленные в докладе Багдата Мусина. Глава государства одобрил подходы, предлагаемые в Концепции развития цифровой отрасли, и нацпроект «DigitEL».

Президент также высказался о национальном проекте по развитию АПК до 2026 года. По его мнению, документ является очень обширным, так как в него включены все направления отрасли и приведены все возможные меры как системного, так и реализационного характера. При этом он предложил часть направлений включить в Концепцию развития АПК. В то же время, как считает Глава государства, нацпроект должен быть абсолютно прикладным, с фокусом на решение узловых аспектов развития. В целом он одобрил базовые подходы к реформированию АПК. По итогам обсуждения Правительству поручено доработать проект.

Оценивая представленный доклад о регулировании «с чистого листа», Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стране нужен сильный, конкурентоспособный частный бизнес, способный стать основой национальной экономики и благосостояния граждан.

«Закладываемые в проект закона нормы должны быть реально работающими. Нельзя допускать выхолащивания, компромиссов, устраивающих регуляторов, но делающих бессмысленной и формальной саму реформу», – сказал Глава государства.

Говоря о правовых реформах, Президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия.

«Это важнейший критерий правового государства, базис инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны права частной собственности. Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса», – считает он.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права.

Как считает Президент, проработка этих вопросов в Парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического сообщества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году.

«Эта реформа очень важная, по сути дела, это приоритетное направление всей работы, направленной на трансформацию Казахстана в современное и эффективное государство», – убежден он.

Глава государства также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан.

«Для этого должны быть созданы условия реальной состязательности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до наших иностранных партнеров. Данную работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Кроме того, Глава государства затронул проблему инвестиционных споров. В данном контексте он поручил Правительству до 1 августа текущего года тщательно рассмотреть вопросы, которые поднял в своем докладе Сэр Сума Чакрабарти. Координация данной работы возложена на Администрацию Президента.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

«Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю», – заявил Глава государства.