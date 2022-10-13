13 Октября 2022, 15:08
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Палестины
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полях 6-го саммита СВМДА Глава государства провел встречу с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.
Глава нашего государства отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.
Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита. Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.
Фото:t.me/bort_01
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