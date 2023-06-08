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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 16:26
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в заседании Совета иностранных инвесторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы реализации в нашей стране ряда инвестиционных проектов в сферах энергетики, транзитно-транспортных перевозок, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.


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