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Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном в Джидде

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июля 2023, 21:16
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном в Джидде Фото: t.me/aqorda_resmi

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - На полях Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

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