Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном в Джидде

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - На полях Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.