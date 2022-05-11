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Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции
11 Мая 2022 14:00

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, членом правления TAV Havalimanları Holding Сани Шенером, председателем правления Goknur Gida Османом Асланали, членом правления Sembol Феттахом Таминдже и членом правления Koç Holding Али Кочем.

В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем. Названные компании осуществляют в нашей стране инвестиции в химическую промышленность, сельское хозяйство, строительство.

Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.



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